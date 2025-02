Elis (6) zit in een rolstoel, maar haalt tóch haar zwemdiploma B

Elis' handicap is ontstaan toen ze drie jaar oud was. "Het was echt pure pech", vertelt haar vader Murat Akgüre. "Ze kreeg een verkoudheidsvirus en dat veroorzaakte een ontsteking van haar ruggenmerg." De boodschap dat ze nooit meer zou kunnen lopen was een moeilijke, maar de familie besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten.

Dat ze anders is dan anderen wil Elis dan ook niet horen. Ze wil gewoon meedoen met de rest van haar leeftijdsgenootjes. "Ik ben een doorzetter", zegt ze trots. Het meisje legt uit hoe ze zwemt: "Gewoon hoe jullie zwemmen, maar dan gewoon met mijn armen alleen."

Lange zoektocht

Toch moesten haar ouders flink hun best doen om een geschikte zwemleraar te vinden. "We moesten echt op zoek naar één-op-één-les, omdat in groepsverband een te groot risico is", vertelt haar moeder Aydan Yavuz. "Niemand durfde het aan. Het was een hele lange zoektocht maar uiteindelijk wilde Jolanda haar leren zwemmen en daar zijn we heel blij mee."

Bij zwemjuf Jolanda Pol zwom Elis deze week af in zwembad Amstelhof Sport in De Kwakel. Ze heeft haar leerling enorm zien groeien: "Ze kwam binnen hier en het was de hele les: 'juf, hou me vast. Hou me vast.' Als je ziet wat ze nu heeft laten zien voor B-afzwemmen. Ik ben supertrots."