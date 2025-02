Bekende inwoner uit Landsmeer overleden na brand in monumentaal pand

Maandagochtend brak er rond 9.00 uur brand uit in de woning boven een kringloopwinkel in het centrum van het dorp. De 74-jarige man was in het pand aanwezig en werd gereanimeerd door het ambulancepersoneel.

De man had veel rook ingeademd en de schade bleek uiteindelijk te groot. Hij is niet meer uit zijn coma ontwaakt en in het bijzijn van zijn familie overleden.

Groot gemis voor Landsmeer

Omroep LOL schrijft dat Rijswijk door velen zal worden gemist. "Veel mensen kennen hem als scriba van de Protestantse gemeente in Landsmeer, of als bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging. Hij was een kenner van de Landsmeerse geschiedenis."

Jan Rijswijk was gepensioneerd docent wiskunde en natuurkunde aan het Brederode College. Namens het CDA zat hij een tijd in de Landsmeerse gemeenteraad. Ook diende hij de gemeenschap als lid van de monumentencommissie en de straatnamencommissie van de gemeente. Daarnaast was hij vrijwilliger bij omroep LOL als presentator van het programma Kerkebreed.

"Helpen van andere mensen was voor Jan belangrijk. Geheel in karakter heeft hij zijn lever en nieren nog kunnen doneren", schrijft omroep LOL.