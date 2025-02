Getergde El Kachati laat glimlach weer zien: "Liever een goal dan een assist"

"Als aanvaller wil je altijd scoren", zegt El Kachati, die enkel dit seizoen scoorde in de 3-2 uitnederlaag tegen Excelsior. "Je wilt altijd belangrijk zijn. Of dat nou met een doelpunt is of een assists. Maar het begint bij arbeid. Als je veel arbeid en inzet levert, komen de doelpunten vanzelf."

Dankzij de 1-0 van El Kachati vlak na rust was de ban gebroken en liep Telstar dankzij goals van Nils Rossen en Danny Bakker uit naar een klinkende zege. "We hebben Helmond bij de keel gegrepen. Prachtig dat je die pot met 3-0 wint. "

Twee keer sterk

Anthony Correia was meer dan tevreden met de verrichtingen van zijn ploeg. "Ik vond ook de eerste helft van ons erg sterk, alleen daarin scoren we niet. Veel gecreëerd. Dus zeer tevreden over dit avondje", aldus Correia.

De trainer van Telstar zag ook dat zijn ploeg misschien wel met 5-0 of 6-0 had moeten winnen. "Dat is wel het euvel waar we aan werken: het afmaken van de kansen. Als dat nog beter gaat, dan zijn we goed bezig in onze ontwikkeling."

