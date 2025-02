Vliegen wordt duurder, dit is waarom

Ook zorgt inflatie voor hogere kosten voor zaken als onderhoud en catering, die de ticketprijs verder opstuwen. Ook is de vraag naar vliegreizen toegenomen, terwijl er minder vluchten zijn, waardoor vliegen naar populaire bestemmingen in drukke periodes nog prijziger wordt.

Hogere havengelden

Vorige week maakte Schiphol bekend dat de havengelden opnieuw fors worden verhoogd. Als je als luchtvaartmaatschappij gebruik wilt maken van Schiphol, betaal je havengelden, en dit bedrag gaat met 37 procent omhoog in drie jaar tijd. De havengelden op Schiphol zijn samengesteld uit vaste tarieven per reiziger en variabele tarieven afhankelijk van het type vliegtuig.

Luchtvaartmaatschappijen betalen minder voor stillere toestellen zoals de Airbus A321 neo, terwijl ze voor oudere en luidere vliegtuigen hogere kosten zullen moeten betalen. Daarnaast geldt er een extra toeslag voor nachtvluchten.

Hoogstwaarschijnlijk gaan de luchtvaartmaatschappijen dit bedrag ook doorrekenen aan de passagiers. Dit zou dan ongeveer neerkomen op een bedrag van 15 euro.

Vliegtaks

Maar in 2025 gaat ook de vliegbelasting weer omhoog. Sinds 2021 heeft Nederland een vliegbelasting: een toeslag op vliegtickets die reizigers betalen om de milieuschade van vliegen deels te compenseren. In Nederland geldt deze belasting op alle commerciële vluchten vanaf Nederlandse luchthavens en is bedoeld om duurzamere reismogelijkheden te stimuleren.

Deze taks betaalt iedere vertrekkende passagier uit Nederland. De huidige vliegtaks wordt per 1 januari 2025 met 1,2% verhoogd van €29,05 naar €29,40. De opbrengst van deze belastingen wordt vaak ingezet voor duurzame projecten en infrastructuur, maar leidt wel tot een directe prijsverhoging van tickets.