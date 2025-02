Hoe de gesneuvelde marinier Jeroen twee bruggen naar zich vernoemd kreeg

Vaste lezers van NH merkten wellicht al op dat we de net gerenoveerde 'A7-brug' bij Purmerend consequent de 'Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug' noemen. Zo heet de brug sinds 2020, maar de term is nog niet overal ingeburgerd. Gisteren werd er een bord onthuld met informatie over Jeroen en het offer dat hij bracht op missie in Afghanistan.

Omgekomen militairen

Weduwe Jessica krijgt in 2019 een belletje van Rijkswaterstaat. Samen met het Veteranen Platform en Defensie wil de organisatie grote bruggen en viaducten vernoemen naar omgekomen militairen. De brug bij Purmerend zou de naam van Jeroen krijgen. Of Jessica daarmee akkoord is? Ze zegt ja, niet wetende dat er op dat moment toevallig al een ander plan in werking is gezet.

Ivo van der Steen, een jeugdvriend van Jeroen, is namelijk bezig met de gemeente Purmerend om een ander bruggetje naar zijn oude maat te vernoemen. Het ligt net buiten de wijk Weidevenne en deze plek heeft veel meer waarde voor de familie. Hier ging Jeroen altijd hardlopen en als hij klaar was, pufte hij even uit op het bankje.

