Tweede sluiting na explosies: Hoofddorps afhaalrestaurant moet maand dicht

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat goed over het besluit is nagedacht: "Een dergelijk besluit heeft veel impact voor de betrokken ondernemers. Maar de veiligheid van gebruikers van naburige panden, voorbijgangers en omwonenden weegt in deze omstandigheden zwaarder."

Eigenaren van Mo's Kitchen Mohammed en Aysha Khan reageerden eerder deze week ontdaan op de aanslag op hun zaak. Ze verklaarden niets met de explosie te maken te hebben en hoopten dat verdere ellende hen bespaard blijft. Die wens is niet uitgekomen. Bedrijven ontvangen geen compensatie als hun pand op last van de burgemeester tijdelijk wordt gesloten. De ondernemers lopen dus een maand inkomsten mis.

