Verdachte steekpartij tijdens Koningsnacht riskeert twee jaar cel

De rechter confronteert hem met meerdere verklaringen van getuigen die hebben gezien dat G. het mes uit zijn eigen jas of tas haalde. En dat het geen klein mesje was, zoals hij zelf beweert, maar een veel groter exemplaar. Bij het horen van het woord 'broodmes' schudt hij verontwaardigd zijn hoofd. "Dat hebben ze niet goed gezien." Volgens G. kennen de getuigen het slachtoffer, en houden ze hem de hand boven het hoofd.

Het slachtoffer is een Syrische man die in 2023 het geweld in de Syrische stad Aleppo ontvluchtte. Hoewel hij geen gebruikmaakt van zijn spreekrecht, vertelt zijn advocaat dat hij nog steeds last heeft van het geweld. "Het gaat goed met hem, maar hij heeft nog steeds nachtmerries."

Boete voor wildplassen

Op een boete voor wildplassen na is G. nooit eerder met politie of justitie in aanraking geweest, benadrukt de rechter. Hij vertelt de rechtbank dat hij graag meewerkt aan de maatregelen die de reclassering adviseert, waaronder behandeling, meldplicht en controle op middelengebruik. "Ik ben nu vijf maanden clean."

De officier van justitie vindt dat er met de getuigenverklaringen, camerabeelden en appgesprekken uit zijn telefoon voldoende bewijs is om G. te vervolgen voor poging tot doodslag. Daar is zijn advocaat Spanjer het niet mee eens. Zolang niet vaststaat of G. het mes al bij zich had of heeft afgepakt, kan hij hoogstens worden veroordeeld voor een 'poging toebrengen zwaar letsel', pleit hij.

Mini-klaplong

Dat letsel valt volgens de advocaat wel mee. Hoewel het slachtoffer volgens de rechter een 'mini-klaplong' heeft opgelopen, benadrukt G.'s raadsman dat de wond is gehecht en opname in het ziekenhuis niet nodig was. Spanjer vindt daarom dat zijn cliënt hooguit kan worden vervolgd voor 'een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel' en daarom direct moet worden vrijgelaten.

Door twee keer in de buik- en borststreek te steken, heeft G. volgens de officier van justitie bewust het risico aanvaardt dat het slachtoffer zou komen te overlijden, benadrukt de officier van justitie. Die eist daarom drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Ook de rechtbank wil het verzoek om G. vrij te laten niet direct honoreren. "Maar de kans bestaat dat u voor het vonnis al wordt vrijgelaten", spreekt de rechtbank G. toe. Dat vonnis volgt op 14 november.