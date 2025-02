Rijksmuseum dicht tijdens Museumnacht vanwege aangekondigde actie XR

"Gezien deze bedreiging is het museum genoodzaakt, voor de veiligheid van publiek, medewerkers en kunst, de deuren gesloten te houden tijdens Museumnacht", is in een korte verklaring op de website van het Rijksmuseum te lezen.

XR kondigde de actie gisteren aan op hun website. Ze willen dat het museum stopt met de sponsorrelatie met de ING-bank. "ING financiert de fossiele industrie jaarlijks met miljarden en is daarmee medeverantwoordelijk voor klimaatrampen", aldus de actiegroep.

Om wat voor actie het gaat, is niet helemaal duidelijk. Zelf spreekt de organisatie van een 'geheime en disruptieve actie'. Het Rijksmuseum wil zelf niet zeggen of het op de hoogte is van de precieze plannen van XR.

Een woordvoerder van het Rijksmuseum zegt tegenover AT5 dat het museum dicht moet omdat de veiligheid van de medewerkers en bezoekers én het beschermen van de kunstwerken anders niet gegarandeerd kan worden.

Eerdere acties

Het is niet de eerste keer dat XR actie voert bij het Rijksmuseum. Begin vorige maand gebeurde dat voor het laatst. Toen ketenden actievoerders zich urenlang aan het hek van de tunnel onder het gebouw. De politie maakte uiteindelijk een einde aan de actie en hield daarbij 33 actievoerders aan.

Uit protest tegen de ING blokkeerde XR dit jaar ook meerdere keren de A10 Zuid. Die acties gebeurden ter hoogte van het voormalig hoofdkantoor van de bank.