Geen vuurwapen aangetroffen na beroving in trein Schiphol

Dat bevestigt een woordvoerder van de KMar. Er zijn inmiddels zes verdachten aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de beroving. De trein kwam vanuit Leiden en is op Schiphol Airport stilgezet, waar de groep in de boeien is geslagen. Zij zitten nog steeds vast. De jongste van hen is 15 jaar, de oudste is 24 jaar.

Telefoon buitgemaakt

Het vuurwapen waarnaar werd gezocht, zou zijn gezien door een of meerdere treinreizigers. Of er daadwerkelijk mee is gedreigd, is niet bekend, aldus een woordvoerder. Wel is in ieder geval een telefoon buitgemaakt.