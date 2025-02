Na duizenden zwemdiploma's zoekt familie van overleden badmeester nieuwe eigenaar

Want het voortbestaan van de zwemschool is volgens dochter Marjolein ontzettend belangrijk. Samen met zwembad De Waterhoorn is het de enige plek in Hoorn waar zwemles gegeven wordt. "Als een kind bij ons komt zwemmen is er een wachttijd van een jaar, dat is erg lang. Ook komen hier veel vaste gasten om hun baantjes te trekken. Het maatschappelijk is dus erg groot."

Toch is het verkopen van de zwemschool van hun vader ook een emotioneel besluit. "Bijna al mijn kinderen hebben hier hun zwemdiploma's gehaald bij hun opa, dat is natuurlijk best bijzonder. Het bedrijf heeft voor ons een emotionele waarde maar we gaan ervoor zorgen dat de zwemschool een mooie toekomst krijgt waar nog heel veel kinderen hun diploma halen."