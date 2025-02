Explosie bij kerk in Amsterdam-Zuidoost waar eerder brand werd gesticht

Nu is de kerk dus opnieuw getroffen. De politie laat weten dat er vannacht rond 1.50 uur een raam is vernield en dat er daarna zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid. De explosie veroorzaakte onder meer grote schade aan het plafond.

Twee keer brand

De explosie is ter plaatse onderzocht door experts van de EOD. De recherche onderzoekt of er een verband is met de twee branden die eerder deze maand plaatsvonden. Beide branden zijn opzettelijk veroorzaakt, zegt een woordvoerder van de politie.

Doordat er vorige week al camera's zijn opgehangen, is de politie nu in het bezit van beelden waarop te zien is dat het vuurwerk naar binnen wordt gegooid. Volgens de woordvoerder is er nog geen verdachte in het vizier.