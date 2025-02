Nieuwe variant blauwtongvirus nu ook in Noord-Holland vastgesteld

De eerste besmettingen met de nieuwe variant, genaamd serotype 12, werden beiden bij schapen in de provincie Utrecht geconstateerd. Inmiddels is de variant ook vastgesteld in Noord-Holland, namelijk in Kortenhoef, 's Graveland en Landsmeer. Het is niet bekend om wat voor dieren het gaat.

De versie die sinds vorig jaar rondgaat is serotype 3. Dat is op duizenden plekken in het hele land vastgesteld.

Aantal besmettingen

In totaal is het blauwtongvirus op bijna 9.900 plekken aangetroffen. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan een week eerder. Dit is de kleinste stijging sinds de huidige golf in juli begon.