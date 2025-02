Na jaren strijd valt het doek voor Vijfhuizense huisarts

Deze zomer kwam daar verandering in. De broers Volkan en Orkun Doganer kondigden aan hun eigen praktijk op te richten bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, op vijf minuten rijden van Vijfhuizen. Terol zocht meteen contact met de twee artsen, die al haar patiënten over wilden nemen. "Het is fantastisch dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het behoud van huisartsenzorg voor al deze mensen", vertelt Orkun. Hun praktijk opende afgelopen vrijdag de deuren.

De broers zagen ook voordat Terol hen benaderde dat de vraag naar meer huisartsen in de gemeente Haarlemmermeer toenam. “We droomden er altijd van om een eigen praktijk te beginnen en merkten dat er hier echt behoefte aan is. We hopen tegen het voorjaar vier- tot vijfduizend patiënten van kwalitatieve zorg te kunnen voorzien”, zegt Volkan.

Geen plek voor praktijken

Cijfers van de gemeente onderstrepen die behoefte. In totaal komt de gemeente nog grofweg vier huisartsen tekort, dat overeenkomt met zo'n achtduizend huisartsloze Haarlemmermeerders. Dat is bijna een verdriedubbeling ten opzichte van twee jaar geleden.

De Landelijke Huisartsen Vereniging geeft aan dat vooral de huisvesting van huisartsen in de omgeving een probleem is, omdat er te weinig passende en betaalbare praktijkruimte te vinden is. Precies waar ook Sarah Terol tegenaan loopt.