Abdullahi (21) redt VV Knollendam met compleet jeugdteam

Zo'n dosis ambitie kon VV Knollendam wel gebruiken, zegt Oortwijn. De club heeft al een tijdje geen eerste elftal meer en nadat het vriendenteam in de coronatijd ook stopte, bleef er nog één team over dat op zondag speelde.

Met zo'n 560 inwoners is er ook niet veel aanwas in Oostknollendam. De basisschool sloot vijftien jaar geleden en sindsdien verhuizen er nauwelijks jonge gezinnen naar het dorp. De jongens en meisjes die wel goed kunnen voetballen kiezen al snel voor grotere clubs in de buurt, zoals Fortuna in Wormerveer of WSV in Wormer.

Hier wonen vooral oudere mensen, legt Bart van der Laan uit. Hij is vrijwilliger op de club en schrijft voor de plaatselijke nieuwsbrief. In Oostknollendam is geen kerk, winkel of horeca. "Als je Chinees haalt in Wormer, moet je heel hard rijden om met warm eten thuis te komen."

Maar met een actief dorpshuis, een toneelvereniging, een historische vereniging en een culturele club is de verbondenheid in het dorp groot. Ook de voetbalclub wordt gedragen door een trouwe schare vrijwilligers. De 'MOP' - maandagochtendploeg - wast de shirts, knipt de heg en zorgt voor het gras.

Zaans Future Talent

"Door Appie leeft het weer op de club. Op zaterdag staan er weer mensen langs de lijn", zegt Oortwijn. Naast het team van Hassan is ook het team van de zoon van de penningmeester dit jaar aangesloten bij Knollendam. "Ze waren niet tevreden bij hun oude club, dus nu hebben we twee jeugdteams, een onder 16 en een onder 12."

Hassan begon zijn voetbalschool Zaans Future Talent ongeveer een jaar geleden. Jongens uit het hele land kunnen bij hem extra trainingen volgen, bovenop de training die ze bij hun eigen club afwerken. Veel van Hassans pupillen spelen nu voor VV Knollendam, en hij hoopt dat komend jaar nog meer kinderen zullen kiezen voor de Zaanse dorpsclub.

Tekst gaat door onder de foto