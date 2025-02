Noord-Holland presenteert plan voor opvang 16.000 asielzoekers: hoe haalbaar is het?

Openstelling locaties Zaandam en Alkmaar vertraagd

Ondertussen zijn er ook locaties die al wel beschikbaar zijn, maar waarvan de openstelling wordt uitgesteld. Een asielschip aan de Gerrit Bolkade in Zaandam, goed voor maar liefst 1.000 opvangplekken, zou al in augustus open gaan. Maar twijfels over de brandveiligheid en de stroomvoorziening zorgen ervoor dat het nog steeds geloten is.

Een woordvoerder zegt tegenover NH dat er volgende week een laatste inspectie wordt gedaan. Als alles goed wordt bevonden, kan het opvangschip alsnog worden geopend. Ook de opvang van 150 asielzoekers in het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar heeft vertraging opgelopen. Eerst zou het in de zomer open gaan, toen het najaar, en vorige week werd duidelijk dat het pas voorjaar 2025 wordt.

Noord-Holland gaat doel vooralsnog niet halen

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, laat in een reactie weten dat gemeenten nog volop bezig zijn met plannen. En dat Noord-Holland morgen niet de volledige 16.000 plekken gaat halen. Hij verwacht dat het ongeveer voor driekwart gaat lukken.

Uiteindelijk heeft Noord-Holland na de presentatie morgen, nog tot 1 juli 2025 de tijd om de locaties te realiseren. Of het dan uiteindelijk alsnog tot meer plekken heeft geleid is onduidelijk. Want mogelijk zijn er gemeenten die hun plannen intrekken zodra de spreidingswet definitief van de baan is.



Bekijk hieronder wat de doelstelling van de spreidingswet in jouw gemeente is.