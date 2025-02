Muurbloempjes verlosten kunstenares Floor Frencken van angst en schaamte

Lange tijd lukte het Frencken niet om kunst te maken. Na haar jaren aan de kunstacademie is haar inspiratie op en het plezier weg. "Ik zag mezelf in die jaren als een wanhopige vrouw en dat zette ik op het doek. Ruzies met mijn zus, donkere beelden; hoe ga je om met jezelf, hoe ga je om met de dood? Onvermogen. Eigenlijk vroeg ik me af: hoe word je mens?"

Het antwoord op die vraag laat jaren op zich wachten. Tot Frencken zich realiseert wie en wat ze is: een muurbloem. "Op sociale media toont iedereen zich van zijn beste kant; 'kijk eens hoe mooi ik ben, hoe goed het gaat'. Ik wil echte emoties laten zien en ik ben benieuwd of mijn muurbloemen dan van de muur af komen, het echte leven in. Ze zijn er klaar voor."

De muurbloemen van Floor Frencken zijn voor iedereen te zien op Instagram.