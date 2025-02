Haarlemse Kunstlijn 2024: beeldhouwer Mathilde dompelt zich onder in verwarring

Het thema van Kunstlijn is 'verwarring'. Om die reden heeft Loerts in allerlei talen het woord verwarring vertaald en bij haar beeld geplaatst. Ze vindt het een heel interessant onderwerp om mee te werken. "Verwarring is van alle tijden. Maar op dit moment is de wereld zo’n chaos. Niemand weet waar het naartoe gaat. Als kunstenaar geef je uiting aan zo’n gevoel."

Visloodjes zijn er in vele vormen en maten. Het grote beeld van marmer staat dit weekend naast ander werk van Loerts en andere kunstenaars tentoongesteld in de kapel van het Rosenstock Huessy Huis aan de Hagestraat 10. Onderwerpen als water, licht en cirkels komen vaak terug in haar werk. "Water staat voor beweging, transparantie en vernieuwing."

