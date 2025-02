Olympisch kampioen Dimeo van der Horst geeft basketbalclinic: "Droom kan werkelijkheid worden"

Het olympisch succes van de 3x3 basketballers zorgt ook in Hoorn voor veel enthousiasme. Onder grote belangstelling komt Dimeo van der Horst sporthal Vredehof in Hoorn binnen. Zo'n 80 kinderen zijn gekomen voor een clinic van de kersverse olympisch kampioen. "Ik denk dat we de jeugd moeten blijven aansporen om te spelen. En dat we op die manier kunnen zorgen dat Nederland aan de top blijft."