Dit was cineast, interviewer en polemist Theo van Gogh

Z'n studie rechten aan de UvA maakt hij niet af: Van Gogh wil filmmaker worden. Hij zal uiteindelijk meer dan twintig films maken, vaak met beperkt budget. Ook regisseert hij onder meer voor AT5 De Woestijn Leeft, een architectuurprogramma met een knipoog.

Felle discussies

Maar Van Gogh is meer. Hij heeft meerdere interviewprogramma's, is debatleider, publicist en columnist. Meer dan eens ook mengt Van Gogh zich op tv in het publieke debat, wat niet zelden uitmondt in felle discussies. Niet in de laatste plaats doordat Van Gogh nooit een blad voor de mond neemt en zegt wat hij wil zeggen, ook als dat anderen niet aanstaat of kwetst.