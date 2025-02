Brand asielzoekersboot veroorzaakt door accu van elektrische fiets

Er werd groot opgeschaald omdat er honderden bewoners op de boot verblijven. Alle bewoners en personeelsleden moesten de boot verlaten en stonden vannacht op de kade.

De brand was snel geblust door de aanwezige sprinklers. Niemand raakte gewond. "De bewoners van de desbetreffende kamers zijn flink geschrokken", vertelt Jennifer Janssen, locatiemanager van het COA. "Het gaat nu best wel goed met ze, al kunnen ze nog niet terug naar hun woning. Ze krijgen tijdelijk een ander onderkomen."

Goed geoefend

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten 'blij te zijn dat het incident met een sisser is afgelopen'. "De brand gebeurde op een locatie waar collega's van de brandweer en risicobeheersing veel geoefend hebben. Wat we hebben geoefend heeft gelukkig goed gewerkt."

Volgens haar hebben ook de brandmeldingsinstallatie en sprinklers een grotere vinger in de pap gehad. "Een brand met een fietsaccu is heel heftig en haast niet zelf te blussen, ik ben blij dat de sprinklers het tijdig hebben kunnen blussen."

Veel roetschade en waterschade

Op dit moment wordt er schoongemaakt. "Er is veel roetschade en ook waterschade door de sprinklers," vertelt Janssen van het COA. Waar de bewoners die niet terug kunnen naartoe gaan, is nog niet duidelijk. "We proberen intern te schuiven, zodat ze op deze locatie kunnen blijven. Ook ander COA-locaties hebben aangeboden om te helpen. Hopelijk kunnen ze volgende week weer terug naar hun eigen kamer."

Of deze brand invloed heeft op de twee andere asielboten op de Gerrit Bolkade in Zaandam durft de locatiemanager niet te zeggen. De opening van de twee drijvende pontons is al meerdere keren uitgesteld omdat ze nog niet brandveilig zijn verklaard.

De gemeente laat aan NH weten dat de brand een 'bevestiging van het belang voor veilige en verantwoorde opvang' is en 'niets nieuws betekent' voor de locatie aan de Gerrit Bolkade.