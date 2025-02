Van 40 peuken per dag naar ademgoeroe: Ambro (77) deelt gouden stoptip

Hij was nog maar een binkie van negen toen hij zijn eerste sigaret opstak. "Ik zat nog op de lagere school en had met een vriend een geheime plek waar we stiekem gingen roken." Jarenlang sluimerde deze gewoonte voort, tot hij op zijn achttiende zo'n 40 sigaretten per dag rookte, en dat voor 40 jaar lang.

Als 'oude man' vertelt hij over de, anno 2024, onvoorstelbare tijd van toen.

"Ik groeide op in een tijd waarin roken nog als 'gezond' werd beschouwd. Het werd door artsen aangeraden; ze rookten zelf ook tijdens het spreekuur. Als onderwijzer rookte ik ook in de klas. Tijdens feestjes stonden er altijd sigaretten op tafel in speciale standaards, en een dikke rookwolk vulde de ruimte. Je kon er zowat door snijden." Het was destijds de normaalste zaak van de wereld.