Zonnige maar frisse, droge herfstdag in het weekend, erna warmer en nat

Vandaag overheerst de bewolking, vertelt NH-weerman Jan Visser. Het goede nieuws: die wolkenlaag is niet dik, waardoor op verschillende plaatsen gaatjes in het wolkendek kunnen ontstaan. Dat betekent: zon.

Maar, waarschuwt Visser: 'de meeste tijd blijft het bewolkt'. Het wordt gemiddeld 15 graden in de regio en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.

In het weekend zakt de temperatuur nog wat meer, met 12 tot maximaal 13 graden blijven we nog in de dubbele cijfers. Wel is het bewolkt, maar 'helemaal zonloos' wordt het volgens Visser niet.

Vorst aan de grond

Zondag wordt het met 11 graden nog iets kouder. De zon schijnt een stuk meer, wat het een perfecte dag maakt voor een lange wandeling in de natuur. Vooral zondagochtend merk je dat de nazomerse dagen officieel verleden tijd zijn. Het wordt met 2 graden echt kil, en er is vorst aan de grond.

Volgende week ziet het ernaar uit dat, op maandag na, het droge, zonnige weer voorbij is en de temperaturen stijgen en de kans op regen toeneemt.