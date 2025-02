Zo werd de Klassieker in de kroeg beleefd: “We zijn terug"

Bij rust staat het, tegen de verwachtingen in, 0-2 voor Ajax. "Ik weet het nog niet helemaal zeker, de spanning is nog niet helemaal weg. Maar hoe het nu gaat: heerlijk", zegt een fan in de rust.

En het blijft heerlijk gaan. Ajax wint met 0-2 en dus is het feest na afloop. "We hebben gewonnen, bam!", zegt een fan. En ook de fan die in de rust nog zenuwachtig was kan z'n geluk niet op. "Dit is niet normaal. Eindelijk weer lekker ons eigen ding gedaan."