Lichtfestival op Zaans verjaardagsfeestje is een flinke operatie

In de aanloop naar het evenement werden er in het Zaanse college vragen gesteld door de lokale PVV over de kosten van Wonderlicht. Het festival was één van de drie grote evenementen waarmee het 50-jarig bestaan van de gemeente zou worden gevierd. De organisatie kreeg 100.000 euro aan subsidie, maar toch is het evenement niet gratis te bezoeken. Een kaartje kost online 13,50 euro en 16 euro aan de kassa.

"De gemeente Zaanstad is jarig, en nodigt alle Zaankanters uit voor hun verjaardag. Alleen moet je om toegang te krijgen tot dit verjaardagsfeest wel zelf betalen", schreef Natasja Cornelisse ongelovig.

Flinke operatie

Bakker reageert 'met begrip' op de vragen. "Als je niet in het vak zit is het denk ik best lastig om een beeld te vormen bij wat het kost om zoiets neer te zetten. Maar doordat we daar inzicht in hebben gegeven hebben we volgens mij aan de andere kant ook begrip kunnen creëren dat dit duurder is dan een ton. En dat we daardoor dus afhankelijk zijn van ticketinginkomsten."

Het is een flinke operatie, vertelt ze. "Een groot deel van de kosten gaat zitten in de programmering, het maken van een beleving voor bezoekers. De acts komen uit het hele land en ook van buiten Nederland. Die moeten hier naartoe komen, opbouwen, slapen en eten. Daar zit al een hele hoop in."

