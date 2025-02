112-blog | Lange file bij horror-wasstraat in Hoofddorp • Explosieven aangetroffen in Alkmaars bedrijfspand

31 oktober 2024, 21.50 uur

De politie heeft explosieven gevonden bij een inval in een bedrijfspand aan de Pieter Zeemanstraat in Alkmaar. Na de vondst is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van defensie ingeschakeld. Een politiewoordvoerder liet aan mediapartner Streekstad Centraal weten dat de grootscheepse actie al twee dagen bezig is.

Het is niet bekend om hoeveel of om wat voor soort explosieven het gaat. Ook is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht en of de operatie deel uit maakt van een lopend onderzoek.