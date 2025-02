Ruim 300 mensen op straat na brand op asielzoekersboot Zaandam

De brand brak rond half drie vannacht door nog onbekende oorzaak uit. De toegesnelde brandweer besloot al snel op te schalen vanwege het grote aantal mensen aan boord. Alle bewoners en personeelsleden moesten de boot zo snel mogelijk verlaten.

De brand vond plaats op de Borealis, een drijvend platform waar volgens de website van de gemeente Zaandam plek voor 320 asielzoekers.

Wateroverlast

Om 3.50 uur was de brand geblust door de aanwezige sprinklers, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Wel zijn twee bewoners en twee beveiligers ter plekke door de hulpdiensten gecontroleerd vanwege het inademen van rook.

Een deel van de bewoners is na de brand opgevangen op een naastgelegen locatie, zij konden hun verblijven tijdelijk niet meer in door de wateroverlast die is ontstaan.

Drie van de bewoners kunnen waarschijnlijk donderdag weer in hun kamer terecht, dat vertelt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De kamer waar de brand uitbrak, is vermoedelijk over een paar dagen weer bewoonbaar. Degene die daar verblijft, wordt tijdelijk opgevangen in een andere kamer.

Nieuwe opvanglocatie nog dicht

In Zaandam wordt naar verwachting nog dit jaar een nieuwe opvanglocatie geopend, die bestaat uit twee drijvende pontons met plek voor duizend asielzoekers. Het is onduidelijk wanneer ze hier precies terechtkunnen, de opening is al een aantal keren uitgesteld. De opvangpontons zouden nog niet klaar zijn voor gebruik. Dat zou onder meer te maken hebben met de brandveiligheid.