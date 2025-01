Volwassen Ajax krijgt bomvolle Kuip stil: "Belangrijke overwinning voor ons"

"Het is gek om te scoren in een stil stadion", blikt Hato terug op zijn treffer. De linksback kuste na zijn doelpunt het Ajax-logo op zijn shirt. "Ik heb pas drie keer gescoord in de competitie en dit was de eerste keer dat ik dat deed."

Zaterdag een nieuwe kraker voor Ajax. In de Johan Cruijff Arena nemen de Amsterdammers het op tegen koploper PSV. Het duel begint om 18.45 uur en is live te volgen op NH Radio en in ons liveblog op de site en app. Ook Feyenoord - AZ van 21.00 uur is daarna live te volgen in deze extra radio-uitzending.