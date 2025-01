Toeval bestaat (niet): KNRM bracht vorig jaar óók al een vader naar pasgeboren tweeling

Rond 01.00 's nachts gaat de pieper van schipper Bernard Boks af. Hij sjeest naar het boothuis van de KNRM, waar zijn collega-vrijwilligers en hij op instructies wachtten. Een verloskundige had de maatschappij even daarvoor gebeld met de vraag of een kersverse vader zo snel mogelijk naar Den Helder gebracht kon worden. Zijn vrouw was net bevallen van een tweeling.

Dubbel uniek

Een unieke situatie, zou je denken. Maar niets blijkt minder waar: de schipper vertelt vanavond aan NH Radio dat hij vorig jaar augustus precies hetzelfde meemaakte. "Toen moesten we om 04.00 uur 's nachts uitrukken, voor een vader die óók net een tweeling had gekregen", vertelt Bernard. "Ook toen had de verloskundige gebeld om een vader over te zetten naar Den Helder."