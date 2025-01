Huis Marker icoon Sijtje Boes staat te koop

Het huis van Sijtje Boes (1895-1983) staat al een jaar te koop, midden op de dijk van Marken. Boes wordt geroemd omdat ze het toerisme naar Marken bracht, toen de afsluitdijk de visserij in het dorp beëindigde. Alles in het huisje is nog in originele staat, inclusief bedstee en bedpan.

Erwin van Altena is de eigenaar van het huisje en heeft er ondertussen een museum van gemaakt. Als je er wil wonen kan je er zo in, maar er moet nog wel wat aan gedaan worden. "Het is een opknappertje met een unieke binnenkant", zegt Erwin. Het huisje is nooit geïsoleerd geweest. "Om te laten zien hoe het was in het begin van de vorige eeuw."

Massatoerisme

De 13-jarige Sijtje Boes begon als souvenirverkoper op Marken, maar verhuisde tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Haarlem. Daar zag ze hoe groot toerisme kon worden en bracht dat na de oorlog naar Marken. Uiteindelijk groeide ze uit tot een icoon in het dorp en ver daar buiten, doordat ze toeristen rondleiden in haar oude huisje en veel souvenirs verkocht. Mede door haar is Marken een geliefde plek voor toeristen geworden.

Ondertussen Piept en kraakt het voormalige eiland onder de hoeveelheid toeristen die, vooral in de zomer, Marken bezoeken. Volgens van Altena is het toch goed dat ze dat gedaan heeft, omdat met de komst van de afsluitdijk visserij weg viel. "Door het toerisme heeft ze voor veel werk gezorgd voor de lokale bevolking", aldus Altena. "Het is nu aan de bevolking, ondernemers en de gemeente om alles in goede bannen te leiden, zodat iedereen kan genieten van dit mooie stukje Nederland."