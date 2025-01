Oostwouds gezin getuige van ravage bij Valencia: "Het leek wel een oorlogsgebied"

En die overstromingen veranderde vanochtend dan ook de route naar Valencia voor het gezin. Op twintig minuten rijden van het centrum moesten ze van de politie de snelweg verlaten: "We zagen auto's, maar ook mensen, die helemaal onder de modder zaten. Toen wisten we: dit gaat niet goed."

Het stonk er enorm

De weg veranderde in één grote bruine rivier. "Auto's dreven over elkaar heen. Mensen liepen langs de weg, waar naartoe weten we niet." Het aanzicht was schokkend voor het gezin. "Twee van mijn kinderen begonnen meteen te huilen toen ze het zagen. Ik kreeg er zelf ook wel buikpijn van. Het leek er wel een oorlogsgebied: het stonk er enorm en het was er eigenaardig stil. Dat gaf een zeer beklemmend gevoel."

De knop omzetten

Pas toen het gezin op de terugweg was naar hun vorige appartement in Alicante, werd duidelijk dat het gebied werd afgesloten en niet meer begaanbaar was. "We waren gewoon onbedoeld in een rampgebied terechtgekomen." De knop moest vandaag dan ook om voor het gezin. "Wij konden gelukkig terugrijden, voor de mensen daar is dat wel anders", aldus Christine.