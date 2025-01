Dorpskroeg Bergen mag tegen alle verwachting in tóch blijven

Ook is de uitbater dankbaar voor alle steun die hij ontving van klanten. "Er zijn bijna 6.900 handtekeningen gezet onder een petitie om de Tav op deze locatie te behouden. Dat heeft mij ook gesteund in mijn gevoel dat dit niet zomaar voorbij kon zijn. Er zit gewoon te veel warmte, liefde, gezelligheid én bestaansrecht in de Tav. Dat laatste was duidelijk door alle reacties."

Tienduizenden euro's

"Uiteindelijk heeft het ons heel veel negatieve energie gekost, maar ook tienduizenden euro's aan juridische kosten. Daar ging mijn zuurverdiende geld, heb ik vaak gedacht. Maar dit hier kwijtraken, daar zou ik heel slecht van slapen. Maar niemand is hier iets mee opgeschoten."

"We pakken nu gewoon lekker door: de bands, het eten, drankjes en de comedy." Ook jeuken zijn handen om alle praktische zaken die zijn blijven liggen op te pakken. "Ik zou bijvoorbeeld het plafond wel weer een keer onder handen willen nemen, want dat doe je niet als je niet weet of je kan blijven."

Steef bruist van de ideeën. "Misschien ga ik wel eerder open op de dag om dan platen te verkopen met kopjes koffie", denkt hij hardop. "Dat zijn allemaal dingen die in de parkeerstand hebben gestaan en nu naar boven komen."

Rocket Man

En ook die platen, de muziek, is wat Steef de afgelopen jaren staande heeft gehouden. "Rocket Man van Elton John", antwoordt hij op de vraag wat de eerste plaat was die hij draaide toen hij het goede nieuws te horen kreeg van zijn advocaat.

"Dat is echt mijn favoriete nummer; die draai ik eigenlijk altijd als ik mooie momenten te vieren heb. En aan de zin 'and I think it's gonna be a long, long time', daar hou ik me ook altijd aan vast, want alles wat leuk is moet gewoon zo lang mogelijk gevierd worden."