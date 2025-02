Deze Volendammers strijden voor behoud van het dialect

"Steeds meer jonge mensen leren hun kinderen geen Volendams meer aan en zo verdwijnt ons prachtige dialect", vertelt Tiny. "Dat zou toch doodzonde zijn. Als professionele ‘taalgek’ vind ik het altijd een ramp voor de mensheid als een taal verdwijnt, want daarmee verdwijnt een hele denkwereld", reageert Sijmen.

NH spreekt de twee taalfanaten in het Volendams Museum, de plek waar redactie Zaanstreek-Waterland van morgen tot en met woensdag te gast is. Deze week besteden we bij NH veel aandacht aan het Volendams dialect en is iedereen welkom om met ons en de Volendammers die zich inzetten voor ‘’t Vòlledams’ in gesprek te gaan.

Terug naar het gesprek in het museum in het centrum van het dorp, waar men nog rondloopt in de traditionele klederdracht en de voertaal plat Vòlledams is. Is het Volendams echt in gevaar?

Tiny knikt direct: "Je merkt dat veel jonge ouders een tijd lang tegen hun kinderen geen Volendams hebben gepraat want ze waren bang dat hun kinderen dan niet goed Nederlands zouden leren. Die hele generatie kinderen is dus niet opgegroeid met 't Vòlledams. De stevige basis van het dialect wordt dan niet meer gelegd. Dan heb je straks een generatie die nog maar drie woorden Volendams kent."

't Vòlledams gaat over zoveel meer

Waarom is het zo belangrijk dat het dialect wordt behouden? "Als je in het Volendams opgegroeid bent en het spreekt dan is dat je 'hartentaal', daar kan je, ondanks dat je andere talen spreekt, je optimaal in uiten", aldus Tiny. "Als we er nu niet voor zorgen dat kinderen 't Vòlledams leren dan is de kans groot dat het straks verdwijnt", vult Sijmen aan. En daarom vinden de twee dat er op de basisschool ook Volendamse les moet komen.

Tiny: "En 't Vòlledams gaat over zoveel meer, denk bijvoorbeeld aan onze humor, bepaalde manieren hoe we ons dialect gebruiken. Zo 'doen' wij alles", legt ze uit. "Wij doene zelfs slâipe (slapen). Zo zeg je dat niet in het Nederlands. Ook zeggen wij niet 'wil je de voordeur dicht doen'. Wij houden het korter: "Doen de véjrdéjr dicht"", zegt ze in het Volendams.