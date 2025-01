Beroemde drummer strijkt neer in Twisk: "Alsof Messi hier komt voetballen"

Steve Gadd is zeker onder drumliefhebbers een grootheid. De sessiemuzikant speelde samen met talloze grote namen, waarvan Steely Dan, Joe Cocker en Eric Clapton slechts enkele voorbeelden zijn. Hij is één van de bekendste en meest gerespecteerde sessie- en studiodrummers ter wereld.

Wereldwijd zijn zijn drumsolo's lesmateriaal voor veel drummers. Bekend is onder meer zijn maatvoering op de Simon & Garfunkel-hit '50 ways to leave your lover'. "Die groove moet je als drummer kennen", vindt Smit.

Gadd een legende

Maandag arriveerde hij in het pittoreske West-Friese dorp. Hij verblijft in de bed & breakfast van René Smit en zijn vrouw Gerda Blom, die eigenaar zijn van de kerk in Twisk. En dat is vooral voor Smit moeilijk te bevatten. "Het is alsof Messi hier bij de plaatselijke voetbalvereniging komt voetballen."

Want voor hem is Gadd een absolute legende. "Ik drum zelf ook en heb hem al een keer of vijf live gezien. Toen ik 18 jaar was, heb ik ooit een workshop bij hem gevolgd. Toen dacht ik: 'Zo kun je dus ook drummen'."

