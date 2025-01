Muziekfestival Haarlemmermeer gaat op laatste moment niet door en wordt later ingehaald

Sinds maandag kunnen bezoekers geen kaarten meer kopen op de website voor het feest dat komend weekend had moeten plaatsvinden in Park21, ten zuiden van Hoofddorp. Op de website van het festival is nu te lezen dat gezocht wordt naar een alternatieve datum in het voorjaar van 2025. Mensen kunnen hun aangeschafte kaartje bewaren.

Het afgelopen half jaar werd het festival in de omgeving groots aangekondigd. Nationaal bekende artiesten zoals Yves Berendse, DJ La Fuente en Wolter Kroes zouden optreden. In de reacties onder oude Facebookberichten van het festival vragen meerdere mensen met een kaartje zich af of ze ook hun geld terug kunnen krijgen.

Slecht terrein of te weinig kaartjes

Een inmiddels weer verwijderde boodschap op de Facebookpagina van het evenement verklaarde dat 'met name de omstandigheden van het terrein en de daaromtrent facilitaire hobbels die hiervoor genomen dienden te worden een te grote drempel bleken om het goed en veilig in te kunnen richten'.

Op de verder afgeschermde website is dezelfde boodschap te lezen. Eerder op maandag had organisator William Reitsma tegenover Haarlems Dagblad juist verklaard dat tegenvallende kaartverkoop een van de redenen was voor de afgelasting van het festival.