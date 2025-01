Japanse popster Hatsune Miku geeft uitverkocht concert, maar bestaat niet

Ze gaf al concerten in Londen, Brussel en Parijs en staat vanavond dus in Amsterdam. Voor zo'n zeventig euro bezoeken Nederlandse fans 'hun' Hatsune Miku vanavond.

Met speciale software kan iedereen zijn computer laten zingen door teksten en melodieën in te voeren. En na het succes van dat computerprogramma kwam jaren geleden het gezicht van Hatsune Miku erbij en werd het een 'echte' artiest.

"Het is de community die me zo blij maakt", vertelt een fan in de rij. "Het is een onderdeel van je leven dat niet meer is weg te denken." De meisjes komen helemaal uit Engeland om de popster te aanschouwen. Het is een grote video van het animatiefiguur. Miku past in het plaatje van anime, een Japanse animatiestijl die ook in Europa veel aandacht krijgt.

Je eigen muziek tijdens het concert?

Dat er geen echte persoon op het podium staat maakt de fans in de regen niets uit: "Het geeft nog steeds dezelfde sfeer zoals bij een echt concert", vertelt een Nederlands meisje. Een ander vult haar aan: "Het is een tekenfiguur, maar voor sommige mensen zit Miku wel echt in hun hart. Want de community is waar ik mijn beste vrienden bijvoorbeeld van ken."

Alle nummers worden dus gemaakt door fans, dat verklaart ook waarom er meer dan 2 miljoen mensen per maand naar haar luisteren. Een jongen vertelt hoe hij ooit zelf de gratis versie van het programma downloadde: "Ik keek er vijf minuten naar, maar ik heb het meteen weer weggegooid. Ik blijf lekker luisteren."

De meisjes uit Londen: "Ik hoop dat de muziek die wij maken ook ooit tijdens het concert wordt gespeeld. Mijn vrienden werden gedraaid op de officiële afterparty in Berlijn. Dus wie weet."