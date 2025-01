Bewolking en zachte temperaturen houden aan, dit weekend verandert dat

De lucht is en blijft vandaag behoorlijk grijs, vertelt Visser op NH Radio. Heel af en toe piept de zon tevoorschijn door het wolkendek, maar het blijft overheersend bewolkt. Er kan af en toe een spatje regen of motregen vallen. Met 15 graden is de temperatuur nog steeds erg zacht.

In de rest van het land kan het vanavond en vannacht gaan misten, maar het is nog onduidelijk of dat ook zo zal zijn in onze provincie. Morgen en vrijdag hebben hetzelfde weerbeeld als vandaag, alleen blijft het dan wel droog.

Vanaf zaterdag gaat de temperatuur wat naar beneden, naar zo'n 12 graden. Daar staat tegenover dat ook de bewolking deels wegtrekt. De zon komt tevoorschijn, zeker op zondag.