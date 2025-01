Nieuwe cijfers fatbike-ongelukken laten piek in Noord-Holland zien

In totaal raakten er in een week tijd 96 mensen gewond, zij zaten als bestuurder of passagier op een fatbike. Het gaat om cijfers uit het hele land: vanwege privacyredenen mochten de cijfers niet per ziekenhuis of per regio gepubliceerd worden. Wel laat VeiligheidNL, dat de cijfers verzamelde, weten dat het aantal fatbike-ongevallen in de provincie Noord-Holland relatief groot was. Het ging om 44 procent van het totaal aantal ongelukken met fatbikes.