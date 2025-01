1200 supporters zien amateurclub uit Oudorp strijden tegen FC Groningen

Na de pauze kopte Joreno Mandjes zelfs de gelijkmaker binnen. Iedereen op de tribune dacht ineens aan een bekerstunt. "Ik heb broodjes over mijn hoofd zien vliegen en bier over me heen gekregen", zegt de doelpuntenmaker, die aan de kant van het grote spandoek uitbundig kon juichen. "Dat is fantastisch om te zien, heel leuk", zegt Klanker.

Indalen

Het enthousiasme werd teniet gedaan door een antwoord van FC Groningen, maar Kolping Boys bleef strijden. Dat leidde nog tot een grote kans op de 2-2, maar doelman Hidde Jurjus redde knap. Vervolgens liep Groningen uit naar 1-5. Toch verliet Kolping Boys het veld met opgeheven hoofd. "Het moet nog een beetje indalen", besluit Klanker. "Het was leuk om mee te maken dat echt iedereen meeleeft."