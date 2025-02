Boerderijen in noorden van onze provincie mikpunt van inbrekers, politie zoekt groep insluipers

Meerdere bewoners van boerderijen in Driehuizen hebben in mei en juni aangifte gedaan van inbraken in hun boerderijen. In Hensbroek is op 28 augustus eenzelfde aangifte bij de politie binnengekomen. In 't Zand werd op 19 september bij een boerderij ingebroken.

Bewoners afleiden

In elk geval is steeds sprake van meerdere verdachten, onder wie telkens één vrouw. Zij heeft steeds de taak gehad om de bewoners af te leiden, terwijl anderen aan de haal gingen met dure spullen, zoals een kluis. In meerdere gevallen is de volgende grijze personenauto gezien: