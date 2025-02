Winkeldief neemt voor honderden euro’s cosmetica mee in geprepareerde tas

Drogisterijen hebben hem graag niet meer in hun winkel, zegt de politie. Want hij gaat ervandoor met cosmeticaproducten, zonder daarvoor af te rekenen.

Zwarte toilettas

Hij loopt zondagmiddag 7 juli rond 12.20 uur binnen bij een drogisterij aan de Spoorsingel in Beverwijk. Daar pakt de man een winkelmandje en vervolgens een zwarte toilettas uit de winkel, loopt richting de make-up en doet allemaal dure producten in de toilettas.

Dan loopt hij naar het gangpad met de mondverzorging, neemt een nekkussentje mee en legt deze bovenop zijn winkelmandje en doet de toilettas dicht.

Make-up

Klaar? Nee, nog lang niet. Tussen de föhns en stijltangen legt hij de toilettas even op de grond en pakt een nieuwe toilettas, gaat weer langs de make-up artikelen en vult ook deze tot de nok vol. Hij gaat de winkel uit, zonder die spullen mee te nemen.

Maar even later komt hij met een waarschijnlijk geprepareerde boodschappentas weer terug. Hij loopt naar de achtergelaten volgeladen tassen, hevelt die over en is weg. Het alarm gaat niet af, vermoedelijk doordat die tas speciaal is uitgerust om spullen mee te stelen. Buit? Zo'n 285 euro.

Week later nieuwe poging

Een week later, 14 juli, komt de man opnieuw naar dezelfde drogisterij, dan rond 12.45 uur. Hij loopt opnieuw de winkel in, maar oplettend winkelpersoneel herkent hem meteen. Hij bereidt zich wel voor om spullen te stelen en laat opnieuw spullen achter om die later in een geprepareerde tas over te laden.

Omdat ze hem doorhebben en hem nauw in de gaten houden, blijft het dit keer bij een poging. Want als hij terugkomt en alle ogen op hem zijn gericht, rent ie de winkel uit.

Signalement

De man is rond de 40 à 50 jaar en heeft een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur. Geschat wordt dat hij rond de 1 meter 70 à 80 is. Hij draagt een donkerblauw petje en heeft een warme donkerblauwe jas aan. Hij draagt zwarte schoenen.