Man plundert rekening bejaarde man, pint 49.000 euro

Hoe het slachtoffer zijn bankpas is kwijtgeraakt, weet hij niet meer. Wat vaststaat, is dat de verdachte niet alleen de bankpas, maar ook de pincode in handen heeft gekregen. Binnen een week pint hij maar liefst 49 duizend euro met het pasje, telkens bij dezelfde geldautomaat aan het Schoolpad in Zaandijk.

49 duizend euro

De verdachte start op dinsdag 30 april, rond 21.40 uur, met een opname van 5.000 euro. De volgende ochtend, 1 mei, pint hij opnieuw om 07.55 uur en later die middag rond 14.15 uur, wat samen een bedrag van 6.970 euro oplevert.

Op donderdag 2 mei pint hij om 11.00 uur en later die dag om 18.35 uur, waarmee hij nog eens 7.500 euro opneemt. Dit patroon van dagelijkse opnames van 7.500 euro zet hij door tot en met maandag, waarmee het totale schadebedrag oploopt tot ruim 49 duizend euro.

Signalement

In sommige gevallen draagt hij, zoals je op bovenstaand camerabeeld ziet, een sjaal voor zijn gezicht, maar er zijn enkele momenten waarop zijn gezicht best aardig in beeld is te zien. Hij loopt veelal in een trainingspak rond. En rondom die geldautomaat hangen camera's, dus vanuit diverse standpunten krijgen we beter beeld van hem.

De man heeft een lichtgetinte huidskleur en een slank postuur. Wat de politie verder opvalt, is zijn grote neus. Hij draagt een trainingspak van het merk Under Armour en heeft zwarte sneakers aan. Hij heeft een rode sjaal om, waarachter ie zichzelf probeert te verbergen. Gelukkig is die sjaal af en toe af, zodat we hem beter in het gezicht zien.