Geert Mak ziet steeds meer 'toeristenbagger' in Amsterdam: "Bewaak je straten"

Geert Mak mag dan geen geboren en getogen Amsterdammer zijn, als schrijver van Een kleine geschiedenis van Amsterdam weet hij wat de stad uniek maakt. Ter ere van het 750e levensjaar van de stad heeft hij een herziende editie uitgebracht, waarin ook het laatste decennium aan de orde komt.

Hotel Amsterdam

Mak noemt het een 'stad van beweging'. Een handelsstad, een migrantenstad, waar verandering de enige constante lijkt. Maar de laatste jaren gaat het wel erg hard. Volgens Mak komt dat doordat steeds meer mensen ervoor kiezen een poosje in Amsterdam te wonen en dan weer ter vertrekken. Mak haalt cijfers aan die Marcel van Engelen publiceerde in zijn boek De Stad: "Van de mensen die in 2013 in de stad woonden, is 47 procent weggetrokken. Bijna de helft."

Doordat de stad nog altijd volop werk en vertier biedt, zijn die vertrokken mensen snel weer vervangen door nieuwkomers: studenten, expats, migranten, noem maar op. Maar hoe kan Amsterdam die mensen behouden?

"Het zijn niet alleen de expats die weer vertrekken, maar ook jongeren die bijvoorbeeld geen huis kunnen krijgen. De geworteldheid van mensen aan hun buurten, aan hun straten, is minder aan het worden. En dat gaat consequenties krijgen."

De winkels van de Nieuwmarktbuurt

Mak ziet het ook rondom de Nieuwmarkt, de buurt waar hij in 1980 kwam wonen. Een buurtje waar de bewoners hondstrouw en honkvast waren, ook toen de Zeedijk nog het terrein was van verslaafden en de buurt last had van inbraken. "Maar het gekke is dat je nu veel stukjes in de buurtkrant leest met stukjes van mensen die zeggen: 'Wij gaan nu weg'. En dat komt vooral door het toerisme."

