Helderse school neemt strenge maatregelen nadat leerlingen out gaan door vapen

Of het nieuwe beleid gaat werken? De meningen zijn wisselend. "Ik denk dat het gaat helpen, maar je hebt altijd leerlingen die het toch gaan doen alleen dan stiekem", vertelt een leerling. Anoniem vertellen leerlingen dat er buiten het hek of om de hoek van de school plekken zijn waar toch stiekem gerookt kan worden.

De druppel

De aanleiding van dit beleid is dat de afgelopen weken ongeveer vier leerlingen onwel zijn geworden volgens docent Koos Papo. "De leerlingen hebben te lang of te veel gevapet, voelden zich niet lekker en hebben zich vervolgens gemeld bij de conciërge op school. Ouders werden gebeld en gelukkig zijn ze nu weer beter. "

Volgens Papo was dit echt de druppel: "We hopen met dit beleid dat ouders het gesprek aangaan met leerlingen over het vapen. Ook hopen we dat dit echt afschrikt, waardoor leerlingen stoppen."

Ook ziet hij dat meer leerlingen zijn gaan roken en vapen op het schoolplein. Leerlingen herkennen hier zich ook in: "De halve stoep staat vol."