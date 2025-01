Politie schiet man in been nadat hij GGZ-medewerkers bedreigde met een mes

Op dit moment bevindt de man zich nog in zijn woning aan de Van de Veldelaan in Alkmaar. "Arrestatieteams en andere speciale politie-eenheden zijn onderweg", aldus een woordvoerder van de politie. Op foto's is te zien hoe het arrestatieteam de deur van de woning intrapt.

Gewelddadige geschiedenis

De politie was al ingeschakeld vanwege de vermeende gewelddadige geschiedenis van de bewoner. Tijdens het overhandigen van een gerechtelijk bevel aan de man liep de situatie uit de hand. "De bewoner pakte een steekvoorwerp en bedreigde een aanwezige", vertelt de woordvoerder. "Hierop voelde de politie zich genoodzaakt om hem in zijn been te schieten."

Een gerechtelijk bevel is een bindende opdracht van een rechter om iets te doen. Bijvoorbeeld, als iemand zijn woning moet verlaten vanwege overlast, kan een rechter een gerechtelijk bevel uitvaardigen om hem daartoe te verplichten.

De aanwezige politie en GGZ-medewerkers konden de woning snel verlaten en raakten niet gewond. De straat is volledig afgesloten.