Artsen slaan alarm over fatbike-ongelukken: 'Ik wil geen tieners met hersenletsel meer zien'

Een kleine scheur kan leiden tot concentratieproblemen, iets wat vooral schadelijk is voor middelbare scholieren, van wie de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. “Voorkomen is echt cruciaal”, benadrukt Bot. “Zodra hersenverbindingen beschadigd raken, kunnen ze zich vaak niet meer herstellen.”

Bakker onderstreept de impact van deze ongelukken: “Na zo’n klap kun je geen profvoetballer of model meer worden; die droom kun je dan wel opgeven.”

'Het worden er alleen maar meer'

Bot pleit daarom sterk voor een helmplicht voor fatbikes. Het dragen van een helm vermindert de kans op hersenletsel met zestig procent, stelt hij. SEH-artsen Bakker en Kroon pleiten ook voor meer striktere regels rondom fatbikes, zoals een minimale leeftijdsgrens, een rijvaardigheidsbewijs en een helmplicht. "Jongere mensen zijn niet altijd in staat om een elektrisch voertuig veilig te besturen in het drukke verkeer. Een fatbike op volle snelheid is echt iets anders dan een gewone fiets", aldus Bakker.

Het probleem van fatbike-ongelukken is nu onomstotelijk aangetoond, stelt hersenchirurg Bot. "En het worden er alleen maar meer als er geen beleid komt." De cijfers spreken voor zich, en het is nu aan de politiek om de volgende stap te zetten met passend beleid. "Eén plus één is twee, lijkt mij", concludeert hij. "Want ik wil heel snel van die 12 en 16-jarige af die een hersenoperatie nodig hebben."