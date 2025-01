Aangevallen en bekogeld met eieren, werklui station Kersenboogerd zijn er klaar mee

"Het lontje van mensen wordt tegenwoordig steeds korter", vertelt verkeersregelaar Demi van Loo van Modiver. "Regelmatig trekken ze zich niks aan van borden of van onze verkeersregelaars die ook maar gewoon hun werk doen. Ze zetten hekken opzij, schelden je uit met het k-woord en bedreigen je met de dood. We zijn wel wat gewend, maar het is hier bij het station wel erg extreem."

Van Loo somt de incidenten van de afgelopen weken op. Vooral in de avond is het regelmatig raak. Het dieptepunt was een incident waarbij een collega, die aan het werk was bij de Maasweg, gewond raakte. Daarbij werd hij bij de keel gegrepen. "Het is geen al te beste buurt", vertelt Van Loo die ook in Hoorn woont. "Het is niet voor niets dat we hier drie beveiligers, waarvan twee hondengeleiders, rond hebben lopen. Je wordt er wel moedeloos van."

Verwarde, verslaafde man

En die hond kwam goed van pas toen een 47-jarige man een beveiliger bedreigde, omdat hij toegang wilde tot de afgesloten bouwplaats. "Een verwarde, verslaafde man die bekend is hier in de buurt en vaker voor rottigheid zorgt", vertelt Van Loo. De politie bevestigt dat hij is aangehouden. De hond hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

Hoe het komt dat er in korte tijd zoveel incidenten zijn bij station Kersenboogerd is gissen volgens Martijn de Graaf van ProRail. De perrons en de wachtruimtes worden vernieuwd en daardoor is de overweg gesloten. "We hebben de buurt op de hoogte gebracht en klachten over grote overlast hebben we niet gehad. Dat dit gebeurt, is schandelijk. Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zondag de treinen weer rijden en er weer een prachtig station ligt. Dit is onbegrijpelijk."

De werkzaamheden aan het station Kersenboogerd duren nog tot het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar. Vanaf komende zondag rijden de treinen weer en zijn de grootste werkzaamheden uitgevoerd.