Boeddhabeeld vol MDMA: Hilversummer aangehouden voor versturen harddrugs per post

Wanneer er eind juni van dit jaar een verdacht pakketje wordt aangetroffen in een postcentrum in Den Haag, wordt er een onderzoek gestart door de douane, politie en het OM. In het pakket zit namelijk een bordspel met ruim 200 gram harddrugs erin verstopt.

In de dagen die daarop volgens worden er ruim twintig soortgelijke pakketten en brieven met harddrugs onderschept. Het gaat om 3MMC, Crystal Meth, Cocaïne en XTC-pillen. In één van de pakketten vindt de politie een Boeddhabeeld met daarin MDMA. Volgens de politie gaat het om 'verschillende hoeveelheden.'

De pakketjes waren onderweg naar het onder andere Zuid-Korea, Maleisië en Nieuw-Zeeland.

HARP-team

Deze opsporing is gedaan door het zogenoemde HARP-team, wat staat voor Hit and Run Postteam. Dit team is in februari opgericht om criminelen die drugs per post naar het buitenland versturen op te sporen.