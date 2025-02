Bob en Herman zijn het zat: historisch centrum Alkmaar verpaupert door leegstand

De leegstand in het historisch centrum van Alkmaar is schrijnend zichtbaar. Wie door de pas vernieuwde Laat loopt, kan niet om de leegstaande panden heen. Hoe anders is dat vijftig meter verderop in de Langestraat. In deze videoserie gaan we op zoek naar antwoorden op vragen van ondernemers en bewoners. Zo vinden hoteleigenaar Bob en inwoner Herman dit straatbeeld onwaardig voor een binnenstad met zoveel historie, zo vertellen ze in aflevering 1.