Almeerder vrijgesproken voor brandstichting café van zijn ex-vriendin in Hilversum

In juli 2023 brak 's nachts brand uit bij het A27 Café op de hoek van de Neuweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat. De woningen boven het café moesten worden ontruimd en het pand zelf raakte beschadigd. Het café was destijds pas twee weken open.

De 36-jarige Saïd el A. uit Almere werd als verdachte aangehouden. Hij zou de brand hebben gesticht door benzine uit een Spa-flesje tegen het gebouw te spuiten en aan te steken. Zijn DNA werd gevonden op het flesje en een jerrycan.

Volgens het OM zou het gaan om een wraakactie. Zijn ex-vriendin, met wie hij de zaak heeft geopend, zou tijdens de verbouwing vreemd zijn gegaan met een medewerker. Toen deze man bij zijn ex introk in het huis waar de verdachte eerst met haar woonde, sloegen de spreekwoordelijke stoppen door. Als bewijs wees het OM onder andere naar camerabeelden en gevonden jerrycan en Spa-flesje met het het DNA van de man erop. Het OM eiste daarom zes jaar cel.

Ook werd hij verdacht van het aansteken van een beautysalon aan de Laanstraat in het Utrechtse Soest eind oktober van vorig jaar. Ook deze beautysalon is van zijn ex-vriendin.

Vrijspraak

De rechtbank gaat niet mee in de lezing van het OM. Hoewel het DNA in de richting van de verdachte wijst, vertelde zowel de verdachte als zijn ex-vriendin dat de jerrycans werden gebruikt voor de benzine van de boot die ze samen hadden. Deze jerrycans stonden in het huis waar hij met zijn ex woonde. Daarom is het logisch dat het DNA van El A. erop zit.

Wat betreft de camerabeelden is de rechtbank ook niet overtuigd. Op de beelden is namelijk niet goed te zien dat het daadwerkelijk om de verdachte gaat.

El A. is voor beide brandstichtingen, zowel in het café als in de beautysalon, vrijgesproken.