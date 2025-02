Wie wint de gouden editie van de bloedfanatieke wedstrijd dikke bieten telen?

Mariette van de Berg uit 't Zand is de meest recente winnaar van de teelwedstrijd. Afgelopen jaar debuteerde ze en ging ze er met een biet van dik 44 kilo meteen met de hoofdprijs vandoor. "We zijn er vorig jaar met een acht buren aan begonnen onder het motto 'Beat je buren". We gaan drie keer per seizoen bij elkaar langs bij elkaar en dan doen we koffie met wat lekkers. Het is zo ontzettend gezellig."

Parasolletje er boven

Haar succes is een typisch geval 'geheim van de smid'. Ze wil er niet veel over loslaten, maar één ding is wel duidelijk: "Je moet er eigenlijk het hele jaar achteraan lopen. We zijn deze zomer niet weg gegaan, maar vakantie gevierd vanuit huis. Dit jaar was het heel zonnig en dan maar water geven, parasolletje er boven, mest geven. Een buurman gaat nog verder, trouwens. Die heeft een systeem gebouwd zodat hij via een app vanaf Kos zijn biet water kon geven."

